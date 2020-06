Coronavirus à Yverdon-les-Bains – Le collège Léon-Michaud fermé avec effet immédiat Les parents du millier d'élèves de l'école ont été informés lundi soir que leurs enfants ne devaient pas retourner en classe dès mardi matin. Frédéric Ravussin

Image d’archives du collège Léon-Michaud. Natacha Girard

Élèves et enseignants du collège yverdonnois Léon-Michaud sont en vacances depuis lundi soir. Vacances forcées pour cause de coronavirus. Lundi dans la soirée, les profs ont été priés d'avertir les parents de leurs élèves qu'ils ne devaient pas renvoyer leurs enfants à l'école mardi matin. «Sur décision du médecin cantonal, l'établissement doit fermer dès demain (mardi, ndlr) et jusqu'aux vacances. Plus d'informations suivront dès que possible»: tel est le whattsapp envoyé lundi à 22h08 à l'un d'entre eux.