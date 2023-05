Casse-tête à Apples – Le collège se fait attendre et les containers fleurissent Trois nouvelles salles de classe seront créées en août. Mais le manque de place les contraint à voir le jour dans des Portakabin. Une situation qui se répète. Sarah Rempe

Les containers sur le site d’Apples vont s’agrandir pour accueillir les élèves en attendant un nouveau collège. CEDRIC JOTTERAND/JDM

Ils étaient 984 élèves en 2020 à Apples, ils sont désormais 1025 sur un site qui n’a pas bougé d’un iota. À une exception près: l’apparition de Portakabin depuis trois ans. Ces derniers font face au collège du Léman, inauguré en 2009, et se sont progressivement imposés pour combler le manque de place dans les bâtiments scolaires.

Cette année encore, trois nouvelles classes y verront le jour. L’Association scolaire intercommunale Apples-Bière et environs (ASIABE) a accepté d’allouer 536’650 francs pour installer de nouveaux containers. Cette situation agace le président du comité de direction de l’ASIABE, Cédric Beaud: «À force de voir pousser les portacabines dans les champs, il faudra prendre son courage à deux mains pour bâtir ce futur collège.»

Mettre la main à la poche

Si la prochaine rentrée scolaire prévoit 1035 élèves, ce nombre va encore augmenter selon les résultats d’une étude démographique demandée par l’ASIABE. Cette dernière relève que les huit communes (Clarmont, Hautemorges, Vaux-sur-Morges, Ballens, Berolle, Bière, Mollens et Montricher) devraient atteindre 9100 habitants en 2030 et 9650 en 2040. Ce qui se matérialise par un besoin de cinq classes supplémentaires pour les élèves du primaire et trois pour le secondaire à l’horizon 2030.

Si «tout le monde s’accorde à dire que le besoin d’un nouveau collège est avéré» selon Cédric Beaud, les discussions s’annoncent déjà houleuses pour une construction dont le coût estimé s’articule autour de 24 millions de francs. Un montant conséquent que les communes de l’ASIABE devront se partager.

Avant cela, un crédit de 40’000 francs a été octroyé pour une étude de faisabilité. C’est après le rapport que les discussions financières sérieuses commenceront.

Actuellement, trois classes et la bibliothèque se situent dans ce bâtiment provisoire qui commence à durer. CEDRIC JOTTERAND/JDM

