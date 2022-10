Handicap et autonomie – Le combat de Chloé, 15 ans, gymnasienne en chaise roulante Chloé Bucher lutte pour obtenir des solutions aux problèmes d’accès au train Nyon-Saint-Cergue et au Gymnase de Nyon. Yves Merz

Chloé Bucher rencontre des difficultés pour monter et descendre du train Nyon-Saint-Cergue-Morez. La Compagnie a pris des dispositions pour faciliter sa mobilité. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Souffrant d’une maladie génétique encore mal identifiée, Chloé Bucher a connu des difficultés à marcher dès qu’elle a eu l’âge de se tenir debout. Cela forge le caractère. Entrée au Gymnase de Nyon cette année, la jeune fille de 15 ans, qui habite Arzier-Le Muids, s’y trouve bien. Mais son parcours en chaise roulante, de son domicile à l’école, est compliqué, surtout pour monter et descendre du train Nyon Saint-Cergue (NStCM) et pour pénétrer à l’intérieur du gymnase. Combative, elle a réclamé des aménagements qui ont retenu l’attention, avec des résultats plus ou moins satisfaisants.