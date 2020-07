Motocross – Le combat de Killian Auberson se poursuit Victime d’une chute à l’entraînement, le pilote vaudois de supercross Killian Auberson a commencé la physiothérapie mais les progrès sont pour l’heure rares. Sport Center

Killian Auberson est toujours alité. Facebook

Victime d’une chute à l’entraînement le 16 juin près de Salt Lake City (USA), le pilote vaudois de supercross Killian Auberson, évacué à l’hôpital sans la moindre sensation dans la partie inférieure de son corps, avait été immédiatement opéré de fractures vertébrales complexes.

Pour lui, le long combat se poursuit. Après les unités de soins intensifs, il est désormais dans une chambre traditionnelle, dans laquelle il a pu suivre, il y a dix jours, la finale du championnat US de Supercross, à laquelle il aurait dû participer. Sa compagne, Morgane, a dû quitter ce début de semaine Salt Lake City, pour retourner en Californie, où le couple est installé.

Après plusieurs nuits difficiles en raison des douleurs et d’une position inconfortable, Killian Auberson retrouve peu à peu son sommeil, même si le temps passe lentement. Les repas se sont aussi améliorés, une aide morale bienvenue.

D’un point de vue physique, les progrès, hélas, sont rares. Auberson a commencé la physiothérapie et bouge de lui-même le plus possible. Le combat sera long, il le sait et il ne lâche rien. En Suisse, plusieurs actions ont été lancées, notamment la vente de stickers à l’effigie du pilote