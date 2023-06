Manger et boire mieux – Le combat face au trop-plein de sucre ne fait que commencer L’opération MAYbe Less Sugar, portée par diabètevaud, a cartonné sans toutefois parvenir à toucher les personnes les plus concernées. Bilan. Romaric Haddou

Léonie Chinet, secrétaire générale de diabètevaud, espère que l’opération pourra être élargie l’an prochain, notamment pour toucher davantage les jeunes. PATRICK MARTIN/24 HEURES

S’interroger durant un mois sur notre consommation de sucres ajoutés, sur les conséquences potentielles et, surtout, tenter de faire baisser cette quantité. C’était l’objectif de l’opération romande MAYbe Less Sugar, portée au niveau cantonal par diabètevaud. Le mois de mai achevé, l’association fait le bilan.

«Au total, 6911 personnes se sont inscrites sur le site internet (ndlr: permettant de calculer sa consommation, de recevoir des conseils, de se fixer des objectifs de réduction), soit 38% de plus qu’escompté», rapporte diabètevaud. Les différents événements organisés ont également attiré un large public.

Ratisser plus large

Avec un petit bémol: seuls 28% des inscrits consommaient plus que les 50 grammes au maximum recommandés, alors que cette habitude concerne 55% dans la population générale. La consommation moyenne des participants était de 42 grammes par jour. En clair, celles et ceux qu’il faudrait vraiment sensibiliser n’ont pas suffisamment participé. C’est particulièrement vrai chez les 18-29 ans.

«Ça reste difficile de toucher les personnes les plus concernées. Il est compliqué de modifier des comportements qui sont très ancrés et de déclencher une prise de conscience sur les problèmes que ça peut engendrer», observe Léonie Chinet, secrétaire générale de diabètevaud.

«Ça reste difficile de toucher les personnes les plus concernées. Il est compliqué de modifier des comportements qui sont très ancrés et de déclencher une prise de conscience sur les problèmes que ça peut engendrer.» Léonie Chinet, secrétaire générale de diabètevaud

L’association se réjouit de la visibilité médiatique qui «a permis à tous les Romands d’entendre parler de la problématique du sucre», mais elle considère qu’il faudrait densifier l’opération si elle était reconduite l’an prochain, ce qui est le but. «Il pourrait être intéressant de cibler les jeunes, en s’approchant par exemple des écoles, et d’étendre l’opération à la Suisse pour appuyer le débat politique», indique Léonie Chinet.

Le 2 mai, l’Alliance alimentation et santé a lancé un appel, avec de nombreux partenaires dont diabètevaud, pour inviter les politiques à agir sur la thématique du sucre. «Il s’agit d’envisager par exemple une taxe progressive sur les boissons sucrées supportée par l’industrie agroalimentaire, mais aussi une restriction du sucre ajouté dans les produits pour enfants», rappelle diabètevaud. Une information plus simple à comprendre et plus transparente est aussi réclamée.

Romaric Haddou est journaliste à la rubrique Vaud et régions depuis 2016. Il couvre en particulier l'actualité de la région lausannoise et contribue au suivi de l’actualité judiciaire. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.