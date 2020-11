Élections municipales à Payerne – Le comité PLR ne veut plus de ses anciens municipaux Le comité du parti propose à ses membres de ne pas reconduire ses municipaux André Jomini et André Bersier. Le premier va provoquer une primaire. Sébastien Galliker

Paysan à Payerne, ancien président libéral du Conseil communal, André Jomini siège depuis 2011 à la Municipalité et souhaite prolonger son bail, contre l’avis du comité local du PLR. BERTRAND CROTTET

«Voilà une stratégie qui nous promet une belle déculottée ce printemps.» Croisé en ville de Payerne jeudi, cet ancien stratège PLR n’en revient toujours pas de la décision du comité du parti annoncée dernièrement aux membres. Occupant quatre sièges sur cinq à l’exécutif, avec les élus André Jomini, André Bersier, Julien Mora et Edouard Noverraz, le comité propose de reconduire les deux derniers, associés à Sylvain Hostettler et Monique Picinali.

«Nous avions huit très bonnes candidatures et une volonté de renouveau souvent entendue depuis la perte de la syndicature. Nous avons élaboré une grille d’évaluation et ces quatre noms sont sortis en tête», justifie Frank Magnenat, président du parti. À 51 ans, Sylvain Hostettler, ancien conseiller communal, travaille dans les ressources humaines et préside l’organisation des Brandons de longue date. Touche féminine souhaitée depuis le départ de la syndique Christelle Luisier Brodard, Monique Picinali (55 ans) a intégré les rangs du législatif fin 2019 et est manager chez Nestlé.

Primaire interne

Si André Bersier, candidat PLR non élu à la syndicature cet été, s’est rallié à l’idée et mettra un terme à sa carrière politique, ce n’est pas le cas d’André Jomini. Régulièrement bien élu, le paysan de 64 ans provoque donc une primaire interne entre cinq candidats, annonce «La Broye Hebdo». Sans assemblée générale, les PLR ont jusqu’au 7 décembre pour faire leur choix et les résultats seront annoncés le 9 décembre.

«Je suis surpris et déçu de ce manque de confiance du comité, qui me juge trop vieux.» André Jomini, municipal PLR

«Je suis surpris et déçu de ce manque de confiance du comité, qui me juge trop vieux», commente le municipal élu depuis 2011. Ancien libéral, André Jomini a décidé de maintenir sa candidature. «On m’a parfois reproché des préavis pas totalement aboutis, mais je suis serein, car je n’ai aucun cadavre dans le tiroir», reprend-il.

Pas à cinq

Avec cinq candidats pour cinq sièges, pourquoi le PLR ne laisse-t-il pas le choix à l’électorat payernois? «Nous avons quatre sièges à défendre et il serait arrogant d’en vouloir davantage», répond Frank Magnenat. Le candidat qui recevra le moins de voix sera donc écarté. Et la syndicature? «Il y aura encore deux tours à la Municipalité d’ici là, mais si tout se passe bien, on revendiquera le poste.»

«Nous avons quatre sièges à défendre et il serait arrogant d’en vouloir davantage.» Frank Magnenat, président du PLR

Selon la rumeur, le fait que les «vieux briscards» André Bersier et André Jomini n’aient pas défendu la volonté du comité PLR de faire passer l’exécutif de cinq à sept élus dès l’an prochain leur a probablement coûté cher. On se rappelle que le parti avait passé en force pour proposer ce changement, mais la Municipalité avait défendu le maintien, finalement accepté par le Conseil communal.