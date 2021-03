Les commerces dits «non essentiels» ont pu rouvrir dans toute la Suisse ce lundi. Présidente de la Fédération vaudoise du commerce de détail (FVCD), fondée l’automne passé en pleine pandémie, Cécile Hussain-Kahn représente les petites enseignes comptant jusqu’à neuf employés, un secteur qui représente 14’000 postes de travail dans le canton. Elle-même propriétaire d’une boutique de vêtements à Morges, elle commente ce retour aux affaires.

Comment s’est passée cette réouverture?

Dans mon magasin, et dans les rues de Morges, c’était comme un lundi et peut-être encore un plus calme. J’attends encore des échos, d’autant que beaucoup de commerçants ouvrent dès le mardi, mais il y a un peu de déception. Les clients semblent s’être plutôt rués dans les grandes surfaces. Pour les petites enseignes, la grande difficulté sera de redémarrer alors que les clients ont déjà beaucoup dépensé ailleurs. Ils sont partis en vacances dans les stations de ski et les grandes plateformes en ligne ont enregistré une grosse augmentation de leurs ventes. C’est autant de dépenses qui ne se feront pas chez nous.