Économie en Suisse – Le commerce de détail progresse de nouveau en août Les chiffres d’affaires des commerces helvétiques ont avancé de 0,5% sur un an, annonce lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le chiffre d’affaires provenant des denrées alimentaires, boissons et tabac a diminué de 2,9% et de 2,2% en termes réels (photo d’archives). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Les détaillants suisses ont enregistré une hausse de leurs ventes en août, après deux mois de repli. Les recettes ont grappillé 0,2% en termes nominaux en comparaison annuelle, annonce lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

En tenant compte du renchérissement, les chiffres d’affaires des commerces helvétiques ont avancé de 0,5% sur un an, précise le communiqué.

Impact des stations-service

Cependant, sans tenir compte des ventes générées par les stations-service qui ont fortement porté le secteur le mois dernier, le commerce de détail a observé une baisse de 0,4% sur un an en termes nominaux et pris 0,1% en tenant compte de la hausse des prix.

Le chiffre d’affaires provenant des denrées alimentaires, boissons et tabac a diminué de 2,9% et de 2,2% en termes réels.

Corrigés des variations saisonnières, les chiffres d’affaires nominaux se sont enrobés de 1,4% par rapport au mois précédent et de 1,1% en tenant compte de l’inflation.

Les stations-service mises à part, les recettes ont pris 1,2% et de 1,1% en termes réels. Les ventes du commerce de détail de denrées alimentaires, boisson et tabac ont augmenté de 0,9% sur un mois et de 0,3% hors effet inflation.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.