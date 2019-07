Le compte Twitter de Béglé est-il «manipulé»?

«Nous n'avons plus de nouvelles de Claude Béglé depuis jeudi dernier et nous faisons l'hypothèse d'une manipulation.» L'inquiétude semble sincère dans la voix d'Isabelle Tasset Vacheyrout, la présidente du Parti démocrate-chrétien vaudois (PDC).

Le parti vaudois est dans la tourmente depuis que son seul conseiller national a publié quatre tweets louant le régime nord-coréen, où il est actuellement en voyage et qui est connu pour surveiller et restreindre l'accès à internet. Ses publications ont provoqué une vive polémique et son parti s'en est distancié lundi soir.

Il y a notamment visité une filature de soie, dont il écrit que «les salaires sont bas (50 francs par mois), mais tout est fourni gratuitement par l’État: le riz et les principales denrées alimentaires, le logement, la santé, l’éducation. Et ça marche bien mieux qu’on aurait pu l’imaginer.»

Les salaires sont bas (50 CHF par mois), mais tout est fourni gratuitement par l’Etat: le riz et les principales denrées alimentaires, le logement, la santé, l’éducation. Et ça marche bien mieux qu’on aurait pu l’imaginer. 2/2 pic.twitter.com/ufSr3zDvlC — Claude Béglé (@ClaudeBegle) 20 juillet 2019

Le PDC Vaud attend des explications de son parlementaire. Le problème: il est inatteignable.

«La dernière personne à lui avoir parlé jeudi dernier, c'est son fils, pendant quelques secondes, ajoute Isabelle Tasset Vacheyrout. Sa secrétaire n'a eu un contact que le 16 juillet (ndlr: mardi dernier). Nous ne nous inquiétons pas forcément pour la vie de Claude Béglé, mais nous nous posons sérieusement des questions sur la nature de ses tweets. Nous ne comprenons pas ce qui se passe.»

Chose étrange, selon Isabelle Tasset Vacheyrout: le style. Elle observe que Claude Béglé écrit habituellement des phrases longues, avec beaucoup d'adverbes et d'adjectifs. Ici le style est bref et «sans nuances». En plus, il ne s'est plus exprimé sur Facebook depuis lundi dernier, contrairement à son habitude.

Palais des Enfants de Pyongyang, où ceux-ci peuvent venir étudier ce qui les intéresse: musique classique, calligraphie, broderie ou accordéon! Il y a des dizaine de branches à leur disposition. Puis majestueux spectacle donné par des enfants. Tout cela frise la perfection. 1/2 pic.twitter.com/NlC0vDmFhX — Claude Béglé (@ClaudeBegle) 20 juillet 2019

Sur la chaîne YouTube d'Air Koryo, la compagnie aérienne nationale nord-coréenne, «Claude René Béglé» est présenté comme un «Swiss VIP», membre de l'Assemblée fédérale. Il est censé quitter la Corée du Nord jeudi 25 juillet au soir. Il doit se rendre ensuite en Chine.