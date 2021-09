Retrouvailles dans le Nord vaudois – «Le Comptoir doit nous permettre de retrouver la vraie vie» Reporté plusieurs fois, annulé en 2020, le Comptoir du Nord vaudois va vivre sa 46e édition à partir du 24 septembre. Deux exposants «historiques» font le point. Frédéric Ravussin

Jean-Léon Zbinden, patron d’Yverdon Meubles, fait le comptoir depuis 1967. JEAN-PAUL GUINNARD

«Le Comptoir du Nord vaudois a un super rôle à jouer: celui de faire revenir les gens en nombre dans une manifestation publique, de les faire quitter le monde virtuel imposé par la pandémie pour retrouver la vraie vie et les contacts dont on a tant besoin.» À 77 ans et au vu des conditions particulières de ces dix-huit derniers mois, Jean-Léon Zbinden se réjouit de l’ouverture, vendredi, de la 46e édition de la foire comme si c’était sa première. Et pourtant, le patron d’Yverdon Meubles n’en a pas manqué une seule depuis… 1967.

Du coup, si la quasi-totalité des exposants – et une grande partie des visiteurs – découvrent le Comptoir du Nord vaudois version automnale, ce n’est pas son cas. «À l’époque, il se déroulait dans la continuité du Comptoir Suisse et de la Foire du Valais à Martigny. Et c’est en déménageant à la patinoire en 1974, sans doute pour gagner un peu d’espace, que le comptoir a été déplacé. Au printemps, donc, parce qu’à ce moment, il n’y avait plus de glace», se rappelle Jean-Léon Zbinden.

Évolution inéluctable

Un retour aux sources en quelque sorte qui ravit certains et convient moins à d’autres. «Pour nous, c’est mieux, car les gens ont le temps de réfléchir à ce dont ils ont besoin pour l’été suivant, et nous pour passer les commandes. Au printemps, c’est beaucoup plus serré et on est généralement en plein boom des installations», relève un autre fidèle de la foire commerciale, Frédy Stoll.

Parmi les fidèles de la foire nord-vaudoise, Stoll Stores et Bâches, représentés ici par ses patrons, Fanny et Frédy Stoll. JEAN-PAUL GUINNARD

Avec sa société, Stoll Stores et Bâches SA qui fête cette année ses 40 ans, il participe à la foire commerciale nord-vaudoise depuis le début des années 1990. Des déménagements et des changements, il en a donc connu. Et il se remémore une époque où l’ambiance entre exposants était meilleure. «Le comptoir était plus petit, donc plus convivial. Pendant le montage des stands, c’était déjà le comptoir», sourit-il. Pour lui, cette évolution inéluctable va dans le bon sens, commercialement parlant. «Maintenant, avec l’avènement des achats en ligne, je me demande si une manifestation comme celle-ci va perdurer.»

«C’est important qu’on soit là, mais tout va redémarrer gentiment, on est encore en convalescence.» Jean-Léon Zbinden, exposant depuis 1967

Quoi qu’il en soit, sa fille qui a repris l’affaire se réjouit du retour du Comptoir. «Après tout ce temps, ça va faire du bien. Et à entendre les gens, j’ai l’impression que tout le monde est content», souligne Fanny Stoll. De nature optimiste, Jean-Léon Zbinden tient des propos un peu plus prudents: «Pour sûr, c’est important qu’on soit là. Mais tout va redémarrer gentiment. On est encore en convalescence.»

Une tuile de dernière minute Afficher plus Les organisateurs du Comptoir du Nord vaudois la trouvent saumâtre. Mais ils s’efforcent de rester positifs. Le 17 septembre, à une semaine de l’ouverture de la manifestation, ils ont découvert qu’un des trois restaurants prévus leur faisait faux bon. «On s’étonnait de ne rien voir bouger sur l’emplacement de Coq Ogiz, alors on l’a appelé», soupire Eric Morleo, responsable communication de CDNV07. Dans les colonnes de «La Région» de mardi, l’enseigne, déjà présente pour la 2e édition en 1957, avance une question logistique – la difficulté à trouver du personnel vacciné – et reconnaît un différend avec l’organisation pour justifier sa décision. Un choix qui laisse un vide, au sens propre, au milieu de la halle des restaurants. «On sait que c’est quasi impossible de leur trouver un remplaçant en quelques jours, mais si quelqu’un veut s’annoncer, on serait heureux de l’accueillir», reprend Eric Morleo. Mais même amputée d’un restaurant, et avec 110 exposants, la 46e édition de la foire nord-vaudoise – toujours gratuite d’accès – doit être celle des retrouvailles, après reports et annulation. «Nous sommes sans doute le seul comptoir vaudois, voire plus, de cette fin d’année. Et comme il faudra montrer un passeport vaccinal ou un test négatif pour y entrer, la vie à l’intérieur sera normale, sans masque. Et on s’en réjouit», reprend Eric Morleo. À ce propos, la Pharmacie centrale sera présente pour effectuer ces tests (sur rendez-vous, via le site www.cdnv.ch ou en se présentant sur place).

