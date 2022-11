Produit du terroir – Le Comptoir fait la fête au Gâteau payernois Pour la troisième fois, la célèbre pâtisserie broyarde aura droit à son concours, ce dimanche. Sébastien Galliker

Pour le concours, les gâteaux payernois ne devront pas arborer l’abbatiale en décoration, comme c’est souvent le cas. DR

Après Christine Jomini en 2016 et Martine Henchoz en 2018, quel pâtissier sera distingué du titre de roi ou reine du Gâteau payernois? La réponse à cette question tombera ce dimanche 6 novembre dès 16 h, à l’occasion de la 3e édition du concours consacré à cette confiserie locale, dans le cadre du Comptoir. «On souhaite mettre en avant le commerce et les traditions payernoises et ce gâteau est un produit phare du terroir local», commente Sébastien Tappy, responsable des animations de la foire.

«Ce gâteau est un produit phare du terroir local.» Sébastien Tappy, responsable des animations du Comptoir de Payerne

Confectionné avec une pâte composée de noisettes moulues, sucre, beurre et farine, ainsi qu’une farce comprenant noisettes, sucre et crème, cette gourmandise est prisée dans la ville et ses environs. Seize candidats déposeront leur création, d’un diamètre de 16 à 20 cm, en début d’après-midi. «Un peu moins que par le passé, mais on peut comprendre que certains n’aient pas envie de revenir chaque année», glisse Sébastien Tappy. Dernière lauréate, Martine Henchoz sera de la partie.

Pas d’AOP

Boulanger en ville, Pascal Dubois siégera dans le jury, aux côtés d’Olivier Schneider et Barbara Tavares pour le Comptoir, Edouard Noverraz, municipal, et Laurent Henzer, du Moulin de Payerne. «Je serai attentif à ce que cela ressemble le plus possible à la recette d’origine et que la cuisson soit idéale. Mais il n’y a pas d’AOP et chacun a ses petits secrets, comme ajouter des amandes dans la masse intérieure», commente le professionnel.

«Il n’y a pas d’AOP et chacun a ses petits secrets, comme ajouter des amandes dans la masse intérieure.» Pascal Dubois, boulanger à Payerne

Créateur de cette galette selon une recette apprise à Saint-Gall, le boulanger valaisan François Perrin, qui s’était établi à Payerne en 1914, ajoutait de la purée de marrons à la farce. Aspect général, cuisson, goût en bouche, consistance et saveur au nez seront notés par les juges.

Pour sa 63e édition, la foire bisannuelle rassemble près d’une centaine d’exposants sur 4000 m2 à la Halle des fêtes, jusqu’au dimanche 13 novembre. Le coup d’envoi est prévu ce vendredi. Elle espère réunir plus de 35’000 visiteurs.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

