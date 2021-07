Biodiversité lausannoise – Le concours Nature en ville va soutenir cinq projets L’événement a pour vocation de promouvoir les espèces et les écosystèmes naturels dans l’espace urbain. Le premier prix a été dédié à la proposition «Plus de biodiversité dans les jardins de Beaulieu-Bergières».

À Lausanne, les lauréats 2021 du concours Nature en ville sont connus. Cinq projets permettant de développer la biodiversité dès cet automne dans l’espace urbain seront soutenus par la Municipalité, qui a reçu treize dossiers en tout.

L’objectif du concours est atteint: il a suscité une forte implication de la population, a indiqué mercredi la Ville de Lausanne. Ouvert à toute personne, entreprise, association ou institution publique, ce concours ambitionne de favoriser la nature en ville et le bien-être des habitants, tout en promouvant une démarche participative.

Plusieurs prix

Le premier prix de cette 3e édition a été attribué au projet «Plus de biodiversité dans les jardins de Beaulieu-Bergières», porté par un collectif d’habitants du quartier et le Centre socioculturel Espace 44. Il consiste à former environ 50 propriétaires et les habitants au jardin écologique, notamment par le remplacement des laurelles et tuyas par des espèces favorables à la biodiversité.

Le projet «Une lisière favorable à la biodiversité au terrain d’aventure de Pierrefleur», lauréat du second prix et porté par l’association ad hoc, vise à renouveler la lisière entre le terrain et la rue. Des haies indigènes, des fruitiers haute-tige, des vivaces mellifères et des fougères indigènes y seront plantées par les habitants du quartier.

Le troisième prix est remis à deux projets, ex aequo: l’un entend créer un microréseau de biodiversité connecté à la forêt environnante dans le quartier des Falaises, tandis que l’autre consiste à planter 500 arbustes favorables à la biodiversité, adaptés au changement climatique et dont certains seront comestibles dans le quartier des Fiches Nord.

Le projet «Bacs végétalisés biodiversifiés à la place de places de parc» a, quant à lui, reçu un prix d’encouragement. Il doit permettre d’amener de la nature sur la devanture de l’antenne Dapples de l’APEMS, en impliquant les enfants dans l’aménagement et l’entretien de la végétation, écrit la Ville de Lausanne.

