Le concours «Polar de la Rive» plonge dans l'addiction Ces joutes littéraires, organisées pour la deuxième fois, sont ouvertes gratuitement à toute personne francophone vivant en Suisse.

Reto Steffen (à g.) et Jean-Luc Borgeat, les deux premiers primés du concours à l’heure des dédicaces en septembre dernier. DR

Lancé en 2021 à Bourg-en-Lavaux, le concours «Polar de la Rive» repart pour un tour. Il est ouvert gratuitement à tous les auteurs francophones résidant en Suisse. Pour cette 2e édition, le thème imposé est l’addiction dans une région au bord de l’eau.

«Il s’agit d’offrir une opportunité aux auteurs de notre région.» Christian Dick, initiateur du concours

Le concours avait été lancé en décembre 2021 par Christian Dick, Sabine Dormond et Olivier Chappuis. 24 heures/Odile Meylan

«Il s’agit d’offrir une opportunité aux auteurs de notre région», explique Christian Dick, écrivain, éditeur et initiateur du concours. L’habitant d’Épesses, fondateur des Éditions de la Rive, croit aux textes qui font la part belle à l’eau, à laquelle il voue lui-même «un attachement viscéral». Navigateur sur le Léman, il dit y trouver une inspiration sans limites.

Deux Vaudois primés

L’an passé, le concours, placé sous le thème du crime et de l’eau, avait été remporté par Reto Steffen (Nyon), pour son premier roman «Mécanique du crime», alors que Jean-Luc Borgeat (Saint-Sulpice) avait gagné le prix de l’éditeur pour son ouvrage «Le mousqueton». Le premier avait choisi la vallée de Joux, ses habitants taiseux, ses secrets de clan et ses sidérants horlogers. Le second avait navigué entre la rudesse d’un Valais encore sauvage et la vie à Lausanne.

«Le comité d’organisation rempile, tout comme les membres du jury, c’est dire si notre première expérience fut enrichissante et positive», sourit Christian Dick, qui avait lancé le concours aux côtés de Sabine Dormond et d’Olivier Chappuis, tous deux membres de l’Association des écrivains vaudois. Cette année, les règles n’ont pas changé. Chaque auteur pourra soumettre, d’ici au 15 mai, un texte entre 200’000 et 250’000 signes qui n’aura pas été publié auparavant.

Soutenu par la Commune de Bourg-en-Lavaux, le concours est doté d’un premier prix d’un montant de 1000 francs, les deux autres de 600 francs (prix de l’éditeur) et de 400 francs (coup de cœur). Le texte lauréat sera publié par les Éditions de la Rive.



