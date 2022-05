Le premier concours cantonal de langue ancienne, initiative du Canton pour revaloriser le latin-grec, voyait s’affronter la fine fleur des latinistes et des hellénistes dans un concours de projets. Une opération mi-numérique, mi-traditions classiques, avec, ici, les classes de 10 e et 11 e de Chavannes-près-Renens et de Crissier.

FLORIAN CELLA