Administration dans la tourmente – Le Conseil communal de Nyon attendra pour tout savoir sur la crise La séance extraordinaire demandée par une partie de l’assemblée n’est pas encore fixée. L’organisation est complexe. Raphaël Ebinger

Image d’illustration. Patrick Martin-A

La demande paraissait si simple. Le 22 décembre, un tiers du Conseil communal avait officiellement déposé une requête pour qu’une séance extraordinaire soit organisée rapidement afin de faire la lumière sur la crise RH au sein de l’administration. Le 10 janvier avait même été avancé, les signataires ayant été jusqu’à contrôler que la salle de Marens était libre ce soir-là. Trois semaines plus tard, le Bureau annonce qu’il pourrait proposer une date au mieux vendredi.

Le vice-syndic Claude Uldry rencontrera le Bureau du Conseil communal jeudi. L’ordre du jour y sera discuté, tout comme la date. «Il serait possible de faire une double séance le 31 janvier, lors de la prochaine séance ordinaire, en commençant par exemple à 19 h au lieu de 20 h», imagine l’Indépendant. La première partie pourrait alors être consacrée exclusivement à la crise RH, révélée par «24 heures».

Accès à l’enquête

Le Bureau du Conseil a du pain sur la planche. Il faut certes trouver une date, mais là n’est pas le plus difficile. Dans la demande d’une séance extraordinaire, les signataires requièrent d’avoir accès au rapport d’enquête sur les dysfonctionnements au sein de l’administration. Or, la transmission du document est problématique tant que les sanctions contre les deux chefs de service mis en cause n’ont pas été entérinées. Ces deux collaborateurs ont jusqu’au 31 janvier pour se déterminer sur les mesures prises à leur encontre. Une prolongation de ce délai n’est par ailleurs pas à exclure.

La présidente du Conseil communal, Valérie Mausner Léger, mène ces jours des investigations pour savoir ce qu’il est possible de transmettre ou pas. Elle doit aussi se pencher sur la question du huis clos, qui est évoqué dans la lettre demandant la séance extraordinaire. «L’organisation de cette séance ne se fait pas en un claquement de doigts», souligne l’élue Verte.

«Nous voulons savoir combien la crise a coûté à la collectivité publique.» Olivier Riesen, président de la section PLR de Nyon

Reste que les deux initiateurs de la démarche – Olivier Riesen, président de la section nyonnaise du PLR, et Jacky Colomb, chef de groupe des Indépendants – sont impatients. «Notre objectif est double, explique le premier. D’abord, nous souhaitons savoir quels sont les problèmes structurels et organisationnels qui ont été relevés dans l’enquête et comment la Municipalité entend les résoudre. Ensuite, nous voulons savoir combien la crise a coûté à la collectivité publique.»

Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.