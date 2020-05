Éditorial – Le Conseil communal, si loin, si près Opinion Christophe Boillat

Christophe Boillat, journaliste à 24Heures, rubrique Riviera-Chablais

Dès le début du confinement des voix ont mis en garde contre l’annulation à répétition des séances de Conseil communal ou général. À Lausanne et à Vevey principalement, des partis politiques de tous horizons ont réclamé des solutions pour que les organes délibérants puissent continuer à assumer leur rôle. Mars et avril ont été vierges de débats cantonaux et communaux, le joli mois de mai voit renaître la vie politique, en douceur, au rythme du déconfinement.

Même des villages ont décidé de siéger, malgré un ordre du jour aussi mince qu’un masque chirurgical. Mais beaucoup de Communes attendront juin ou septembre, comme l’a suggéré le Conseil d’État, sans soulever un vent de protestation.

Sauf à Aigle où un conseiller communal sur cinq réclame la reprise des débats dans les trois semaines. Six séances par an pour une ville de 10’000 habitants, c’est déjà trop peu, jugent ces élus. Ils revendiquent le droit de siéger pour deviser des projets municipaux, de la marche de la commune, des sujets sortis dans la presse. Ils n’ont pas été entendus.

Ces pauses démocratiques ne sont pour autant pas dramatiques. Finalement courtes, ne remettant pas en cause le pouvoir du peuple, disons qu’on les aura vécues comme une respiration.

Les élus reviennent donc aux affaires, peut-être plus vite que prévu. Et c’est tant mieux. Car, reflet de la société, de son évolution, porte-voix de ses citoyens, de tous les courants de pensée, le corps délibérant demeure, contrairement à certains grands esprits pensant que cela n’intéresse que ceux qui y siègent, le lieu de décision de la vie communale.

Aux quatre coins du canton, dans les cités comme dans les petits villages, on argumente sans fin, on se contredit, on s’engueule parfois, pour octroyer, ou pas, l’argent des petits et grands projets qui font la vie des gens. Il en va de même à Aigle, où des opposants crient peut-être plus fort qu’ailleurs.

Dans ce retour à une normalité progressive, il est tout à fait légitime que le contre-pouvoir législatif ait envie de remettre son grain de sel.