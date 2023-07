Naufrage de migrants – Le Conseil de l’Europe épingle la Grèce L’organisation de défense des droits de l’homme en Europe a appelé la Grèce à clarifier le rôle de ses garde-côtes dans le naufrage d’un bateau de migrants en juin dernier.

Le 18 juin 2023 près d’Athènes, des manifestants condamnent les politiques de l’Union européenne et du gouvernement grec à la suite du naufrage d’un bateau de migrants en mer Ionienne. LOUISA GOULIAMAKI/AFP

Le Conseil de l’Europe, vigie des droits de l’homme sur le continent, a appelé la Grèce à clarifier le rôle de ses gardes-côtes dans le naufrage d’un bateau de migrants qui a fait des centaines de morts mi-juin.

Dans une lettre au premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis rendue publique vendredi, la commissaire aux droits de l’homme de l’institution, Dunja Mijatovic, s’inquiète que soit «minimisé» le rôle des gardes-côtes «dans cette tragédie».

Dans la nuit du 13 au 14 juin, un chalutier vétuste et surchargé parti de Libye a fait naufrage au large de la Grèce. L’embarcation transportait environ 750 personnes dont seulement une centaine a survécu. Seuls 82 corps ont été récupérés.

Des poursuites ont été engagées en Grèce contre neuf Égyptiens, les passeurs présumés, placés en détention. Une enquête est aussi réalisée par le Tribunal naval grec sur le rôle des garde-côtes, accusés par des rescapés d’avoir manqué de volonté pour les sauver, voire d’avoir provoqué le naufrage en tentant de tracter leur embarcation avec une corde.

Responsabilité partagée

Les enquêtes ouvertes par les autorités grecques «ne sauraient se limiter au rôle des passeurs présumés et doivent clarifier les responsabilités de tous, y compris les membres des gardes-côtes dont le rôle dans le naufrage a été mis en cause par plusieurs survivants», écrit Mme Mijatovic dans cette lettre datée du 19 juillet.

«Le naufrage du 14 juin n’est malheureusement pas un incident isolé», ajoute la commissaire. «Je vous demande de faire en sorte que la Grèce respecte ses obligations internationales en matière de recherche et de sauvetage».

L’agence européenne des frontières de l’UE, Frontex, a affirmé fin juin qu’Athènes avait ignoré une offre de soutien aérien, après avoir alerté les autorités grecques le jour du drame. La responsable du Conseil de l’Europe appelle par ailleurs Athènes à retrouver les corps des personnes ayant péri, à les identifier et à les enterrer et à garantir l’accueil et les demandes d’asile des survivants.

En réponse, le ministre grec des Migrations Dimitris Kairidis a souligné dans une lettre qu’une enquête était en cours sur le rôle des gardes-côtes, tout en assurant que ces derniers avaient secouru 245’000 migrants depuis 2015. Il a rejeté les critiques «avec des arrière-pensées politiques» émanant selon lui des «défenseurs d’une politique d’ouverture des frontières».

Le Conseil de l’Europe est chargé de faire respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme par ses 46 pays membres.

AFP

