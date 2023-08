Neuf semaines! Il en faut de l’imagination et des ressources pour occuper nos enfants durant la période des vacances d’été.

Avec les années, je vois des familles au bord de la rupture à la fin du mois de juin. Les parents sont au bout du rouleau et les enfants sont épuisés: «Nous ne savons pas si notre fille va passer son année», me confiait un père angoissé. «Mon mari et notre fils vont s’écharper durant toute la durée du voyage. Vous n’auriez pas une solution miracle par hasard?» me demandait une mère désespérée à l’approche du départ. Ne possédant pas de baguette magique, j’ai maladroitement répondu: «Pas de violence, c’est les vacances! Voici la devise de l’été.»

Mais au retour de la pause estivale, je vois parfois des familles métamorphosées: «Sans le rythme et le stress du quotidien, chacun a enfin pu lâcher prise. On était tous détendus.» Ou encore: «On s’est tous fichu la paix et ça nous a fait le plus grand bien.»

La reprise marque la transition annuelle la plus importante pour nombre de familles. Adultes comme enfants, rares sont ceux qui apprécient ce changement brutal, comparable à un plongeon en eau glacée. Cette période rime avec l’école, le travail, les préoccupations, la charge mentale et les responsabilités.

«Les parents peuvent anticiper et accompagner leur enfant en le rassurant ou en l’aidant à s’organiser pour son premier jour d’école. Mais il n’y a pas de recettes miracles.» Jon Schmidt

La rentrée comporte cependant ses bienfaits, comme le retour à des habitudes et à une routine importantes pour les plus jeunes, l’autonomie de chacun avec une délimitation plus claire entre l’emploi du temps des enfants et celui des adultes, les retrouvailles avec les amis ou encore une meilleure hygiène de vie.

Cette période de transition sera probablement à l'image du soin apporté à la relation tout au long de l'année et spécialement durant les vacances en famille.

Ma seule recommandation consiste donc à essayer de prolonger l’état d’esprit des vacances aussi longtemps que possible, à la maison, afin de favoriser un démarrage en douceur. «Chez nous, ma mère quitte plus tôt le travail les jeudis et on se retrouve à la plage pour une glace et baignade», me confiait une fille lors d’une séance.

