ONU – Le Conseil des droits de l'homme parlera racisme mercredi La discussion a été validée par les 47 membres de l’instance onusienne après une demande vendredi dernier du Burkina Faso.

Le Conseil des droits de l'homme de l’ONU va discuter mercredi du racisme et des violences policières. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI (archives).

Le Conseil des droits de l'homme de l’ONU a repris sa 43e session à Genève, 3 mois après une suspension avec la pandémie. Après le décès de l’Afro-Américain George Floyd, il a décidé lundi de mener mercredi un débat urgent sur le racisme et les violences policières.

Cette discussion sera la cinquième seulement sous ce format depuis le lancement de l’instance onusienne, dont plusieurs avaient porté sur le conflit syrien. Elle a été validée par les 47 membres après une demande vendredi dernier du Burkina Faso, au nom du groupe des Etats africains, auprès de la présidente du Conseil Elisabeth Tichy-Fisslberger.

Le «racisme systémique» et les violations policières devraient être déjà abordés mardi après-midi et mercredi matin lors d’un débat qui était prévu avec le groupe de travail d’experts indépendants de l’ONU sur cette question. Lors d’une récente discussion, les pays membres avaient observé une minute de silence en hommage à l’Afro-Américain décédé et au mouvement de protestation aux Etats-Unis.

Format inédit

Plus largement, la reprise de la session du Conseil des droits de l'homme a donné lieu à un format inédit, pour la première fois à la fois en salle et en ligne parce que des Etats estimaient qu’il était trop tôt pour se réunir. En raison de la pandémie, l’ONU à Genève a imposé à tous les participants le port du masque. Moins de 230 places et des accès séparés ont été prévus dans la salle.

Des dizaines de résolutions doivent être discutées par les Etats membres en fin de semaine. Parmi elles, le lancement d’une mission d’établissement des faits sur les violations des droits de l'homme en Libye, souhaité par la Suisse, pourrait être validé par les différents pays.

( ATS/NXP )