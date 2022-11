La fin de l’année nous impose sa frénésie liquidatoire. Il en ira de même en politique fédérale. Après le tumulte de commentaires que susciteront les prochaines élections au Conseil fédéral, l’attention pourrait bien retomber. La Ligue vaudoise portera toutefois la sienne, malgré les vins chauds de Saint-François, sur un dossier moins anecdotique qu’il n’y paraît.

Le Conseil des États se penchera sous peu sur la LMETA. Entendons la loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités. Elle a pour fonction de donner sa base à «une transformation numérique efficace de l’Administration fédérale». Elle s’inscrit dans ce que l’on appelle la cyberadministration: soit la numérisation des rapports entre autorités, ou entre autorités et citoyens. Nous ignorons si une loi fédérale est vraiment nécessaire pour ce type de démarche. Une loi avait-elle été nécessaire pour la définition du format des classeurs fédéraux, ou des enveloppes utilisées à Berne? On peut en douter.

«Pour le Conseil fédéral, Berne devrait pouvoir imposer des solutions informatiques aux cantons.»

En Suisse, la cyberadministration est un thème plus sensible qu’ailleurs en ce qu’il touche aux compétences souveraines des cantons. En informatique, on tend, à tort, à privilégier une prétendue plus grande efficacité future, au lieu de promouvoir ce qui fonctionne déjà. Dans notre système fédéraliste, cette approche ne cesse de venir en appui aux projets centralisateurs. Cela n’a pas manqué avec la LMETA. Pour le Conseil fédéral, Berne devrait pouvoir imposer des solutions informatiques aux cantons.

Ces derniers ont fortement réagi. Dans la phase de consultation, avec la Ligue vaudoise, ils dénoncèrent les centralisations inhérentes au projet. Saisi en premier, le Conseil des États fit pour une fois son travail de Chambre des cantons. Il épura le projet en profondeur, le débarrassant de ses scories centripètes.

Cela ne suffit pas car le Conseil national – en bonne Chambre du «Peuple suisse» – n’en a pas tenu compte et a prévu que la Chancellerie fédérale puisse imposer des logiciels aux Cantons. La Chancellerie fédérale! Même pas un Département avec à sa tête un conseiller fédéral. C’est une véritable insulte faite aux cantons. Votant ce texte, le Conseil national les considère comme de vulgaires sous-préfectures, juste bonnes à recevoir de Berne des logiciels mal traduits en français.

Les cantons luttent

Cette divergence entre les Chambres impose de déclencher une «navette». Une nouvelle fois, les cantons ont dénoncé le projet. Saluons leur opiniâtreté à lutter pour leurs compétences. De bon augure, la commission du Conseil des États en charge du dossier a annoncé qu’elle ferait tomber les centralisations. Mais le National sera alors encore une fois saisi.

Ce bras de fer révèle que le fédéralisme demeure un enjeu de taille. Il oppose ici les tenants de la rationalité techno administrative à ceux des libertés cantonales. Nous ne lâcherons pas l’affaire.

Félicien Monnier Président de la Ligue vaudoise

