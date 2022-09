Valentine Python n’est pas candidate pour tenter de garder le siège reconquis en 2019. C’est la troisième et dernière élue fédérale Verte à dire non.

Valentine Python, climatologue et conseillère nationale Verte, renonce à se lancer dans la course au Conseil des États.

Pourquoi n’êtes-vous pas candidate au Conseil des États?

Depuis mon élection au parlement en 2019, je me suis rendu compte du décalage qu’il existe entre les mondes politique et scientifique. Aujourd’hui, je comprends mieux les besoins et les visions de chacun. Avec ma double casquette de climatologue et de conseillère nationale, j’ai pu, je crois, apporter un éclairage nouveau et créer ce lien indispensable. Et j’ai envie de continuer à le faire.