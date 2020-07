Politique – Le Conseil des Suisses de l’étranger contre l’initiative de l’UDC Le Conseil des Suisses de l’étranger prédit des conséquences catastrophiques pour les 460’000 Suisses vivant dans l’Union européenne si l’initiative de l’UDC est acceptée.

L’initiative de l’UDC «Pour une immigration modérée» ne rencontre pas les faveurs des Suisses de l’étranger. KEYSTONE

Le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) dit non à l’initiative de l’UDC «Pour une immigration modérée». Le Conseil estime que si cette «initiative de limitation» est adoptée, elle aura des conséquences catastrophiques pour les 460’000 Suisses vivant dans l’Union européenne.

Tous les Suisses bénéficient directement des avantages de la libre circulation des personnes, grâce à laquelle ils peuvent chercher un emploi dans un pays de l’UE et s’y installer, écrit le CSE vendredi dans un communiqué.

Mettre un terme à l’accord de libre circulation limiterait non seulement la mobilité des Suisses mais aurait aussi des conséquences néfastes sur la place économique helvétique.

Pour les ressortissants suisses à l’étranger, la mobilité géographique et professionnelle, la coordination des systèmes de sécurité sociale et le droit de rester dans l’UE après avoir terminé leur activité professionnelle sont primordiaux et doivent être garantis, estime le CSE.

Les 140 délégués du CSE se réunissent deux fois par année afin de s’exprimer sur des sujets en lien direct avec la Cinquième Suisse et défendre les intérêts des 770’000 Suisses de l’étranger.

( ATS/NXP )