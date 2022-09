«SOS Communes» – Le Conseil d’Etat demande un an supplémentaire pour un contre-projet Le gouvernement vaudois entend ainsi poursuivre les discussions avec les faîtières des communes vaudoises afin de proposer un nouveau système de péréquation intercommunale.

Les deux coprésidents PLR de l'initiative «SOS Communes», Pierre-André Romanens (à gauche) et Josephine Byrne Garelli (à droite), avaient déposé les signatures en juin 2021. Keystone/CYRIL ZINGARO

Le Conseil d’Etat vaudois propose au Grand Conseil de prolonger d’un an le délai de traitement de l’initiative «SOS Communes» pour pouvoir y opposer un contre-projet. Le texte demande que le Canton prenne en charge l’entier de la facture sociale, moyennant une bascule de 15 points d’impôt communaux à l’Etat.

Le gouvernement avait jusqu’au 29 septembre pour transmettre son préavis au Grand Conseil sur cette initiative qui avait formellement abouti le 29 juin 2021. Il a adopté le 14 septembre un exposé des motifs et projet de décret (EMPD) pour cette prolongation, possibilité prévue par la Constitution vaudoise, indique-t-il mercredi dans un communiqué.

«En sollicitant un prolongement d’un an du traitement de SOS Communes, le Conseil d’Etat entend poursuivre les discussions avec les faîtières des communes vaudoises afin de proposer un nouveau système de péréquation intercommunale», explique-t-il.

L’objectif du gouvernement est que ce nouveau système réponde non seulement à la question du sort de la Participation à la cohésion sociale (PCS), mais aussi aux autres problèmes posés par l’actuel système péréquatif. «La question de cette facture sociale est indissociable de la péréquation dans son ensemble, un système qui devrait nécessairement être revu même si l’initiative était acceptée», note encore le Canton.

Reprise du dialogue cet automne

Les travaux avec les faîtières de communes reprendront début octobre et viseront à obtenir un accord de principe d’ici le premier trimestre 2023. Un projet de nouvelle péréquation sera ensuite élaboré et mis en consultation.

L’initiative et le contre-projet pourront alors être soumis au Grand Conseil au cours de l’automne 2023. Une éventuelle votation populaire pourrait dès lors se tenir dans la première moitié de l’année suivante. Le calendrier ainsi prévu permettra l’entrée en vigueur des dispositions finalement retenues le 1er janvier 2025.

L’initiative «SOS Communes» stipule que les dépenses sociales sont financées uniquement par l’impôt cantonal, et non plus par l’impôt communal. En contrepartie, les communes basculeraient quinze points d’impôts communaux au canton.

Le texte avait été présenté en septembre 2020 par deux députés PLR, coprésidents du comité d’initiative: Josephine Byrne Garelli et Pierre-André Romanens. Lors du débat budgétaire de décembre, ces élus avaient tenté de gagner à leur cause le Grand Conseil. En vain.

Satisfaction des initiants

Pour les initiants, l’accord trouvé entre le canton et l’UCV, la principale association de communes vaudoises, n’améliorera pas la situation. Signé l’été 2020, cet accord prévoit un rééquilibrage progressif de la facture sociale pour arriver au plus tard en 2028 à un montant annuel de 150 millions de francs en faveur des communes. La participation communale représentera alors 36,7% de la facture sociale.

Interrogé par Keystone-ATS, M. Romanens s’est dit «très content et satisfait» que le Conseil d’Etat «prenne en considération l’initiative et prenne le temps de proposer un contre-projet». «Le système actuel est à bout de souffle et notre initiative aura eu le mérite de secouer le cocotier et de faire bouger les choses», réagit-il. Il ne reste plus qu’à «trouver le bon chemin ensemble».

Le député PLR salue au passage le «courage et l’audace ainsi que la qualité d’écoute» de la conseillère d’Etat en charge du dossier Christelle Luisier. Il observe «une évolution et une compréhension» dans ce dossier.

ATS

