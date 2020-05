Gestion vaudoise du Covid-19 – Le Conseil d’État ferme «la séquence de crise» Le gouvernement emboîte le pas du Conseil fédéral et abroge l’état de nécessité au 19 juin. Le plan Orca sera levé. Vincent Maendly

La présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite a annoncé la fin de l’état de nécessité dans le Canton pour le 19 juin. Jean-Paul Guinnard/24 HEURES

Le temps du «retour à la normale» sonne pour le Canton de Vaud, l’un des plus durement touchés par la pandémie de Covid-19. Dans le sillage du Conseil fédéral, qui a annoncé mercredi que l’«état de situation extraordinaire» prendra fin le 19 juin, le Gouvernement vaudois a déclaré jeudi qu’à son échelon, l’«état de nécessité» se terminera à la même date. «C’est une séquence de crise que nous fermons ici», a résumé la présidente Nuria Gorrite.

«Concrètement, a expliqué la ministre Béatrice Métraux, nous lèverons le plan Orca et désengagerons l’état-major cantonal de conduite, qui coordonnait l’action des polices cantonale et communales, des préfets, des Communes, etc. Tout ceci est terminé et chacun retrouvera son champ de compétence.»

Le Canton de Vaud avait interdit les rassemblements sur le domaine privé au-delà de dix personnes. Cette disposition, ainsi que celle qui fixait le montant des amendes, est abrogée au 30 mai. À cette date, la limite passe à 30 individus, sur le domaine privé comme public. C’est le Conseil fédéral qui l’a décrété, autorisant aussi dès le 6 juin les manifestations jusqu’à 300 personnes. «Nous allons continuer de contrôler l’espace public, mais l’accent sera mis sur la prévention, et non la répression», a répété Béatrice Métraux. L’activité de la police se concentrera surtout, a-t-elle souligné, sur les manifestations sauvages dépassant largement le nombre autorisé.

700 tests par jour

On l’a compris depuis quelques jours, le bout du tunnel est bien visible. Ce ne sont pas les chiffres délivrés par le médecin cantonal Karim Boubaker qui infirmeront cette impression. «Nous continuons de tester environ 700 personnes symptomatiques par jour, pour 0, 1 ou 0, 2 cas positifs. Le nombre d’hospitalisations reste stable mais bas et cela fait deux semaines que le canton n’a plus connu de décès lié au Covid-19.»

Le travail s’organise maintenant autour du traçage, «pour interrompre les chaînes possibles de transmission, ce qui n’est pas très compliqué avec un cas positif par jour. Cependant, avec la levée des restrictions, il y aura de plus en plus de contacts entre les personnes. Il est probable que l’on assiste à une résurgence de cas, de petites flambées et des augmentations épisodiques dans certains endroits.» Le respect des directives de l’OFSP reste crucial, ont répété les autorités: lavage de mains fréquent, distance sociale, et port du masque quand ce n’est pas possible.

Nous avons vu que notre pays et ses institutions étaient solides, résilients et efficaces Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État

«Nous savons que nous surmonterons une deuxième vague, une troisième vague, grâce aux gestes que nous avons appris, grâce à l’expérience que nous avons acquise», a prophétisé Nuria Gorrite en préambule de la conférence. «Nous pouvons maintenant avoir confiance. Nous avons vu que notre pays et ses institutions politiques, sanitaires, sécuritaires, économiques, étaient solides, résilients et efficaces.»