Photo d’illustration. KEYSTONE

Le Conseil d’Etat fribourgeois ouvre vendredi la consultation de son Plan Climat. La stratégie se décline en deux volets, adaptation et atténuation, et prévoit 115 mesures à mettre en oeuvre entre 2021 et 2026.

Le montant du projet est évalué à 22,8 millions de francs, a indiqué le Conseil d’Etat vendredi dans un communiqué. Ce montant s’ajoute à d’autres moyens déjà mis en oeuvre notamment dans la politique énergétique, la mobilité ou le domaine des constructions.

Les 115 mesures concernent sept axes: eau, biodiversité, territoire et société, mobilité, énergie et bâtiments, agriculture et alimentation ainsi que consommation et économie. Un outil de suivi permettra d’évaluer et de réadapter si besoin les mesures tous les cinq ans.

Consultation large

Le processus d’élaboration du projet a inclus les services cantonaux concernés et des représentants des branches économiques. Des représentants de la société civile et du monde scientifique ont aussi été impliqués, écrit le Conseil d’Etat.

Le Plan Climat fait partie de la stratégie climatique du Conseil d’Etat, «priorité de son programme gouvernemental 2017-2021», lit-on dans le communiqué. Mis en consultation jusqu’au 16 janvier, il doit permettre d’assurer les capacités d’adaptation du canton aux changements climatiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

