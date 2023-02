Mécontents du premier tour de négociations avec le Conseil d’État, les syndicats de la fonction publique appellent, pour demain, à une nouvelle journée de mobilisation. Le gouvernement tiendra très probablement bon sur une indexation de 1,4%, tout en offrant un canal de discussion, sinon des financements, pour améliorer les conditions de travail dans des secteurs sous pression.

Las, les fonctionnaires devraient ranger leurs pancartes et suspendre leurs «ateliers-slogans». Mais les prévisions monétaires pour 2024 sont déjà mauvaises. Il s’agira d’obtenir l’an prochain la «pleine indexation» refusée cette année. L’agitation reprendra sous les mâchicoulis du Château.

«Les grévistes doivent se souvenir qu’ils ne s’adressent pas uniquement à l’État comme employeur, mais à l’ensemble du Pays de Vaud.»

La grève est en réalité, dans nos sociétés encadrées par la loi, ce qui s’approche le plus de l’émeute, sinon de la guerre civile. Elle témoigne d’une rupture de confiance entre patrons et employés d’une gravité telle qu’elle justifie l’arrêt du travail et donc de la productivité. N’importe quel représentant patronal ou syndical de l’économie privée le dira: la grève et le conflit social causent des douleurs personnelles et morales durables à chacune des parties. C’est l’expression de la nature communautaire d’une entreprise. La paix du travail et son appareil de conventions collectives servent à repousser ces ruptures aux dernières extrémités.

Dans le cadre des rapports de travail entre l’État et ses fonctionnaires, tout cela est beaucoup moins évident. D’abord parce qu’aucun fonctionnaire vaudois ne supporte de risque économique. L’État de Vaud ne fera pas faillite. Les caisses de pension sont recapitalisées avec l’argent public. Les licenciements collectifs n’existent pas.

En contrepartie, la dépersonnalisation des rapports de travail y est plus importante. Certains domaines comme la justice ou l’enseignement réduisent les perspectives de carrière à quelques échelons. Le débat sur la «pleine indexation» a aussi une composante psychologique. Et le Conseil d’État doit savoir que de l’argent supplémentaire ne suffira pas à réduire la charge bureaucratique aussi épuisante qu’absurde que supporte le personnel hospitalier, ou à protéger les enseignants contre les parents quérulents et les directeurs timorés.

Théâtral enthousiasme

Le spectacle de ces revendications laisse toutefois songeur, de même que le théâtral enthousiasme militant qui les accompagne, notamment dans certaines salles des maîtres. Les grévistes doivent se souvenir qu’ils ne s’adressent pas uniquement à l’État comme employeur, mais à l’ensemble du Pays de Vaud, de ses habitants et de ses entreprises comme contribuables.

La responsabilité du gouvernement n’est pas seulement d’arbitrer les moyens financiers à disposition, déjà très limités en eux-mêmes, avec les revendications salariales. Elle est de veiller à ce que ne se crée pas de déséquilibre entre une fonction publique à la fois revendicatrice et étatiste, et le reste du canton.

Félicien Monnier Afficher plus Président de la Ligue vaudoise

