Affaire des armoiries – Le Conseil d’État nomme deux préfets pour La Tour-de-Peilz Chantal Turin et Fabrice de Icco ont été choisis par le gouvernement pour voter sur l’éventuel dépôt de plainte aux côtés de Taraneh Aminian. Stéphanie Arboit DÉVELOPPEMENT SUIT

Le Conseil d’État a pris sa décision et l’a communiquée ce jeudi, dans l’affaire de l’usage illicite des armoiries de La Tour-de-Peilz dans un tous-ménages électoral: «Le Conseil d’État a décidé de nommer Chantal Turin, préfète du district de Nyon et Fabrice de Icco, préfet du district Jura Nord vaudois en remplacement de deux municipaux à la Municipalité de La Tour-de-Peilz. Ces deux personnes désignées devront statuer avec la conseillère municipale Taraneh Aminian sur la demande soumise par cette dernière à la Municipalité, demande qui vise à ouvrir une action contre une utilisation sans droit, par le centre droit boéland, des armoiries communales dans un tous-ménages envoyé en vue des élections aux citoyens et citoyennes de La Tour-de-Peilz.»