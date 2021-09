Travaux suite à des dégâts – Le Conseil d’État soumet un crédit de 8 millions pour les routes Des travaux de consolidation et de protection de route sont à réaliser sur neuf tronçons suite à des glissements de terrain et des chutes de pierres. Cette demande est la troisième d’une série qui permettra de régler quelque 90 cas importants.

Le Grand Conseil vaudois devra se prononcer sur un crédit de 8 millions de francs pour protéger diverses routes du canton. (Photo d’illustration) KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le Conseil d’État vaudois soumet au Grand Conseil un crédit-cadre de 8,2 millions de francs, destiné à divers travaux de consolidation et de protection de route. Neuf tronçons sont concernés après avoir subi des dégâts naturels (glissements de terrain, chutes de pierres).

Les travaux les plus importants à réaliser se situent à Vallorbe, Saint-Cergue, Lausanne (Montblesson), Cossonay et Bex, peut-on lire jeudi dans les décisions du Conseil d’État. Avec ce crédit, il est prévu de construire des ouvrages de stabilisation et de poser des filets de protection.

Cette demande est la troisième d’une série qui permettra, au final, de régler quelque 90 cas importants identifiés. Jusqu’ici, 19 projets ont pu être réalisés grâce à deux crédits accordés par le Grand Conseil pour un montant total de 15 millions de francs.

ATS

