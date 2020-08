Genève – Le Conseil d’État soutient l’agriculture locale Le gouvernement souhaite inciter les habitants à manger davantage les produits cultivés à Genève. Deux projets de loi seront présentés au Grand Conseil. Céline Garcin

© Georges Cabrera TDG

Le gouvernement genevois souhaite renforcer son soutien à l’agriculture locale. Deux projets de loi seront prochainement soumis au Grand Conseil.

En quoi consistent-ils? L’Exécutif prévoit de renforcer son aide aux paysans pour faire face aux changements climatiques à venir. Cela inclut notamment de réfléchir à une meilleure collecte des eaux de pluie, l’accompagnement vers d’autres modes de production et pratiques agricoles ainsi qu’une incitation à contracter des assurances contre certains risques, comme le gel et la grêle. «Avec le réchauffement climatique, les variations de température et les aléas météorologiques vont s’intensifier», souligne Antonio Hodgers, président du Conseil d’État.

Le Conseil d’État cherche également à sensibiliser les consommateurs à la thématique de l’agriculture locale. Aujourd’hui, seuls 50% des produits cultivés à Genève sont consommés dans le canton. Pour augmenter cette part, le gouvernement compte sur l’association MA-Terre. Créée en 2019, celle-ci est chargée de faire le lien entre les Genevois et les producteurs. L’Exécutif prévoit de lui allouer un budget de 300’000 francs par an.