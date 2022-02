«Pour la protection du climat» – Le Conseil d’État soutient l’initiative des Verts Déposée fin 2019, l’initiative souhaite ancrer la protection du climat et de la biodiversité parmi les buts de l’État. Elle sera débattue par le Grand Conseil.

Le Conseil d’État vaudois, dans sa majorité, soutient l’initiative des Verts sur la protection du climat. (Photo d’illustration) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Conseil d’État vaudois soutient l’initiative populaire des Verts qui demande d’inscrire la protection du climat et de la biodiversité dans la Constitution cantonale. Le gouvernement appelle le Grand Conseil à recommander au peuple l’acceptation du texte.

Dans la foulée, les Verts et Jeunes Verts, à l’origine de l’initiative, ont salué la décision du Conseil d’État. «Il est rare qu’une initiative aboutisse aussi rapidement, il est encore plus rare (et à notre connaissance encore jamais arrivé), que le gouvernement cantonal recommande son acceptation ensuite», écrivent-ils dans un communiqué.

L’initiative va désormais être débattue par le Grand Conseil, qui émettra une recommandation positive ou négative. Le sujet passera ensuite devant le peuple, les Verts espérant «une convocation sans délai» des électeurs.

Au plan suisse aussi

Pour mémoire, d’autres initiatives du même type ont été lancées ces dernières années en Suisse. C’est le cas par exemple de l’initiative pour les glaciers, qui se trouve actuellement en phase parlementaire, et dont le but consiste à ancrer les objectifs de l’accord de Paris dans la Constitution suisse.

À noter finalement que le Conseil d’État vaudois a profité de sa prise de position sur l’initiative des Verts pour répondre à trois objets parlementaires (deux postulats, une interpellation) au sujet de la Banque cantonale vaudoise (BCV) et de la Caisse de pensions de l’État de Vaud (CPEV). Le Conseil d’État appelle ces deux institutions à «renforcer leurs politiques d’investissements responsables», affirme-t-il.

ATS

