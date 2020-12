Confédération – Le Conseil d’Etat vaudois félicite Guy Parmelin Guy Parmelin sera le quinzième Vaudois à présider la Confédération. Une délégation du gouvernement emmenée par sa présidente Nuria Gorrite est venue à Berne féliciter le héros du jour.

Les autorités vaudoises ont félicité mercredi Guy Parmelin pour son élection à la présidence du Conseil fédéral. ARC Sieber

Les autorités vaudoises se réjouissent de l’élection du conseiller fédéral Guy Parmelin à la présidence de la Confédération. Le canton n’avait pas connu un tel honneur depuis la présidence de feu Jean-Pascal Delamuraz en 1996. En cette période particulièrement difficile de gestion de la pandémie, elles adressent leur vœu de réussite à Guy Parmelin.

La délégation vaudoise venue féliciter le premier citoyen du pays était composée de la présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite, des conseillers d’Etat Christelle Luisier Brodard, Rebecca Ruiz et Philippe Leuba, ainsi que de la présidente du Grand Conseil Sonya Butera. Une montre a été remise à cette occasion au nouveau président élu de la Confédération.

Conscientes du caractère exceptionnel de la crise que traverse le pays, les autorités vaudoises mesurent le poids des responsabilités qui pèse sur le président de la Confédération et le Conseil fédéral. Elles leur apportent leur plein soutien, relève le communiqué du Conseil d’Etat publié mercredi.

Le canton de Vaud ne pourra pas célébrer officiellement le 17 décembre prochain l’élection de Guy Parmelin à la plus haute charge du pays en raison de la pandémie. Le Conseil d’Etat le regrette et souhaite que 2021 puisse donner l’occasion à la population et aux autorités vaudoises de fêter Guy Parmelin.

Pour rappel, Guy Parmelin est entré au Parlement fédéral en 2003, puis a été réélu en 2007, 2011 et 2015. Elu au gouvernement fédéral le 9 décembre 2015, il est depuis le 1er janvier 2016 le 116e conseiller fédéral. Auparavant, il a, durant sa carrière politique, présidé le Conseil général de Bursins (1993-1999) et siégé au Grand Conseil vaudois de 1994 à 2003.

ATS/NXP