Il y a «un avant et un après» Godard dans le cinéma

Le réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard a donné «une forme nouvelle» au cinéma: il a changé la façon de raconter des histoires, de les filmer, et le nom «Godard» est devenu «synonyme» de cinéma, estime Antoine de Baecque, spécialiste de la Nouvelle Vague, auteur d’une biographie du réalisateur.

Antoine de Baecque à Paris, le 17 septembre 2012. AFP/MARTIN BUREAU

Quelle place occupait Jean-Luc Godard dans l’histoire du cinéma?

«Il y a un avant et un après Godard. C’est le réalisateur qui a le plus transformé le cinéma. Dès «À bout de souffle» (1960), il explique qu’il veut changer le cinéma. La manière très réglée de faire des films dans les années 50 le révulsait. Il a voulu changer la façon dont on raconte les histoires, supprimant bon nombre de transitions ou inventant des scènes qui ne servent à rien. De même, il ne monte pas comme les autres, il ne tourne pas comme les autres. Il est absolument conscient d’être le fossoyeur du cinéma ancien et le révolutionnaire qui va lui donner une forme nouvelle. Le nom «Godard» est devenu synonyme du mot «cinéma» dans le monde entier».

Godardien est devenu un adjectif, quelle est sa signification?

«Il y a très peu de cinéastes qui peuvent donner leur nom à un adjectif. On reconnait un film de Godard en trois secondes: il a transformé le montage en supprimant toutes les transitions. Dans «À bout de souffle», il y a 116 faux raccords qui font passer d’un plan à un autre de façon brutale.

Jean-Luc Godard à Paris, le 19 juin 2010. Miguel MEDINA/AFP

Godard saisit l’esprit du temps. Il est contemporain de toutes les époques qu’il a traversées et, en même temps, complètement critique. Il capte et il épingle. Quand il filme de jeunes maoïstes, il les filme presque comme des petits vieux».

Sa direction d’acteurs était-elle particulière?

«Godard déstabilisait les acteurs, il aimait les faire déjouer, y compris les grandes stars: Belmondo, Bardot, Delon, Depardieu…

Il s’affranchissait de ce qu’on pouvait attendre de la star. C’était aussi une façon de les humilier. Godard a beaucoup pratiqué ça. Avec Isabelle Adjani, Mireille Darc, Brigitte Bardot... Adjani a refusé de tourner avec Godard («Prénom Carmen») après avoir vu les premiers essais. Il aimait aussi beaucoup faire attendre Delon ou Depardieu. Le fait de donner à ses acteurs les dialogues la veille au soir faisait partie de cette déstabilisation. Godard faisait subir une sorte d’épreuve aux acteurs comme aux techniciens. Il faut que ça se passe mal pour que le film soit bien.»

Quelle a été la relation de Godard avec le public?

«Il l’a entièrement construite, dans les ruptures comme dans les séductions. Dans les années 60, c’est la plus grande star de la culture française et il a suscité presque une forme de dépendance d’un jeune public. On allait voir un Godard, c’était un passage obligé.

Dans sa carrière, il y a des périodes où il veut être au coeur du système, au centre d’une relation avec le public: les années 60 et le début des années 80, quand il revient au cinéma après plus de 10 ans de traversée du désert. Il choisit des producteurs en vue, il va à Cannes... Entre «Sauve qui peut (la vie)» (1980) et «Détective» (1985), plusieurs millions de spectateurs vont voir à nouveau ses films.

Jean-Luc Godard à Zurich, le 30 novembre 2010. Fabrice COFFRINI/AFP

Il y a des moments, au contraire, où Godard casse sciemment sa relation au public. C’est très net autour de 68. Il s’isole, ses films militants sont faits contre le public. À nouveau, au milieu des années 80, il commence à ne plus vouloir raconter des histoires que le spectateur va comprendre.»

La mort du cinéma a-t-elle obsédé Godard?

«Il considère que le cinéma mourra définitivement avec lui. Pour Godard, la grande faute du cinéma est d’avoir démissionné devant la montée des périls, de s’être compromis avec le capitalisme (Hollywood), le nazisme, le fascisme.

À part quelques images documentaires, le cinéma n’a pas été présent là où il devait l’être, notamment à l’ouverture des camps de la mort. Il a perdu la force de témoigner de l’Histoire. Puisque le cinéma a été tellement fautif, il est condamné à mort».