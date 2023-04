La (dés-)information que le gouvernement Luisier et ses allié·e·s diffusent à propos des négociations sur les salaires des secteurs publics et parapublics nous oblige à clarifier certains points pour que les salarié·e·s et les usagères et usagers des services publics et parapublics comprennent ce qui est en jeu.



Tout d’abord, rappelons la raison du conflit: la décision du gouvernement Luisier de baisser les salaires réels des employé·e·s des services publics et parapublics. Cela renvoie à une question plus générale: qui paiera la crise? L’inflation est en effet un mécanisme de gestion de la crise économique, les coûts de la crise étant supportés par les revenus (salaires, rentes ou intérêts du capital) dont l’évolution est inférieure à celle de l’inflation. Dans le cas qui nous occupe, le Conseil d’État a donc décidé d’abaisser la valeur du travail (le salaire réel) des salarié·e·s des services publics et parapublics.

«Ce ne sont pas les syndicats qui refusent la négociation. Nous avons dû forcer, par la mobilisation, le gouvernement à nous parler.»

Ensuite, concernant la fameuse «approche globale» et le «paquet» du gouvernement Luisier: son seul but est la création d’une diversion masquant le choix que l’on vient d’évoquer.

Oui, l’approche est «globale» car toute dépense de l’État est liée aux autres vu que chacune d’elles doit entrer dans un budget. Mais cette approche globale fait partie de tout processus budgétaire. Or ici, rien ne justifie que l’indexation doive être mise en balance uniquement avec les mesures que le gouvernement nous présente comme un paquet. Si l’on veut être «global», alors discutons de tout, y compris des recettes… Ce n’est pas ce que le gouvernement Luisier fait: il part de ses arbitrages internes et, en bout de course, regarde ce qu’il reste pour ses salarié·e·s, donne un peu d’indexation et complète avec une prime. Il inaugure ainsi un dispositif de baisse annuelle des salaires réels. Le salaire des employé·e·s des services publics et parapublics devient alors une variable d’ajustement.

Enfin, ce ne sont pas les syndicats qui refusent la négociation. Nous avons en effet dû forcer, par la mobilisation, le gouvernement Luisier à nous parler, puis à venir négocier et enfin à faire une proposition.

Des mesures pas négociables

Nous n’avons jamais refusé de discuter: les mesures «globales» proposées par le gouvernement Luisier n’étaient pas négociables lors de la séance du 22 mars; il suffit de lire sa communication pour en être convaincu·e. Par contre, la discussion sur les compensations salariales – seul vrai objet de cette négociation – est allée jusqu’à son terme, jusqu’à ce que le gouvernement pose les 15 millions de prime comme étant sa dernière offre.

Nous sommes alors parti·e·s à 15h58 le 22 mars. Le 28 mars, nous sommes revenu·e·s, par milliers, avec une contre-proposition pour les 15 millions du gouvernement. Nous attendons désormais son invitation. Si le gouvernement Luisier a réellement la volonté de discuter, il sait où nous trouver…

