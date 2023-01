Élection complémentaire à Nyon – Le Conseil est-il un passage obligé vers la Municipalité? Deux candidats à la succession d’Elise Buckle estiment que siéger au sein du corps délibérant est un atout. La réalité est plus nuancée. Raphaël Ebinger

Pour accéder à la Municipalité de Nyon, trois candidats siègent au Conseil communal, trois n’y siègent pas. Les premiers pensent qu’il s’agit d’un avantage, les seconds n’y croient pas. Pierre Albouy/Archives

Est-on un meilleur municipal si on a fait ses classes au Conseil communal? Lors du débat sur NRTV, deux candidats à l’élection complémentaire pour la succession d’Elise Buckle à Nyon l’ont laissé entendre, mettant en avant l’absence de «législatif» chez trois de leurs adversaires. «C’est bien de connaître le jeu quand on arrive sur un terrain», a notamment relevé la Verte Valérie Mausner Léger sur le plateau de la chaîne régionale. Le PLR Olivier Riesen est allé dans la même direction. Il a mis en garde contre ceux «qui ont quitté la réalité politique nyonnaise» et qui «devront mettre un sacré coup pour remettre le pied à l’étrier» et être efficaces rapidement.