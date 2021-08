Histoire d’ici – 1921 – Le Conseil fédéral accourt à Mézières pour «Le roi David» Les sept Sages n’auraient manqué pour rien au monde une première au Théâtre du Jorat, «foyer artistique qui fait honneur au pays tout entier». Gilles Simond

Le Théâtre du Jorat renaît, en ce printemps 1921. Il avait éteint ses lumières le 28 juin 1914, après la dernière représentation du «Tell» de René Morax et Gustave Doret, «légende sacrée» qui déplaça les foules durant des semaines.

On avait donc fermé les portes au moment d’aller faire les foins et les moissons, sans savoir que ce serait pour sept ans. Le temps d’une horrible guerre mondiale et de ses suites. Le temps aussi que l’élan international donné au théâtre par les représentations de l’opéra «Orphée», en 1911, soit brisé.

Le roi David (Adrien Guex, bras tendu) et Bethsabée, mère du futur roi Salomon (Simone Rapin), avec le prophète Nathan et les suivantes de la reine. Perrochet-Matile/La Patrie Suisse

Pendant ce long intervalle, Morax a notamment voyagé en Inde, en compagnie du mécène zurichois Werner Reinhart. Il en est revenu avec le projet d’un «drame biblique» orientalisant, qui va rompre avec le genre de spectacles légendaires ou historiques qu’il a créés jusque-là dans «son» théâtre, cette «grange» de Mézières que l’on ne qualifie pas encore de sublime (c’est le conseiller fédéral Hans Peter Tschudi qui l’appellera ainsi, en 1965, lors d’une représentation d’«Aliénor»).