Chantage à 100’000 francs – Le Conseil fédéral affiche une prudence de Sioux sur l’affaire Berset Le gouvernement estime, selon les éléments en sa possession, que le ministre de la Santé n’a pas bénéficié d’un traitement de faveur. Arthur Grosjean

Le chef du groupe parlementaire UDC, Thomas Aeschi, trouve qu’il y a des zones d’ombre dans l’affaire Berset. (KEYSTONE/Alessandro della Valle) keystone-sda.ch

Pour la première fois, le Conseil fédéral a dû prendre officiellement position sur l’affaire Berset. Il l’a fait de manière écrite dans la soirée de lundi car la ministre du Département de justice et police, Karin Keller-Sutter, n’a pas eu le temps de répondre oralement à Thomas Aeschi, le chef du groupe parlementaire UDC, à la traditionnelle heure des questions. Il faut dire que, Covid oblige, le gouvernement a été noyé sous un déluge de questions lundi après-midi. Plus de 180, ce qui doit constituer un record.

Que demandait Thomas Aeschi? Essentiellement des clarifications car selon lui l’affaire Berset, soit la tentative de chantage d’une femme à l’encontre du conseiller fédéral, comporte des zones d’ombre et des contradictions. Il a donc interpellé le collège gouvernemental sur trois points. Il veut d’abord savoir ce dont il est advenu des pièces à conviction autour de ce chantage à 100’000 francs. Il note des contradictions entre la version qui veut que les photos et les documents ont été détruits au cours de la procédure et celle du Ministère public qui affirme, selon Aeschi, que seule «une partie» des pièces a été détruite.