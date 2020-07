Coronavirus en Suisse – Le Conseil fédéral appelle à un nouvel équilibre Face à la hausse récente des contaminations au Covid-19 dans le pays, Berne met l’accent sur la prévention et la responsabilité individuelle.

Le Conseil fédéral prend une série de mesures contre le coronavirus. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le Conseil fédéral a mis fin à la situation extraordinaire il y a dix jours. Le pays ne peut en profiter que si l'équilibre peut être trouvé. Les mesures locales ne suffisent pas toujours, a déclaré mercredi la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.

«Ne pas attendre les bras croisés»

Les derniers jours ont montré que les infections pouvaient se développer rapidement, soit dans un club où en revenant de vacances. Il faut un nouvel équilibre, entre risques et chances, entre contrainte et liberté individuelle. «Il ne faut pas réagir de manière excessive, mais pas non plus attendre les bras croisés.»

Le Conseil fédéral a donc décidé d'augmenter la prévention. L'obligation de masques en relève et répond à une demande des voyageurs et des entreprises de transports. «Le masque protège celui qui le porte et les autres voyageurs». Il serait absurde qu'il soit obligatoire dans certains cantons et pas dans d'autres.

Augmentation des mouvements

Le virus est toujours là avec 137 nouveaux cas annoncés ce mercredi, a renchéri le ministre de la santé Alain Berset. Il ne faut pas se laisser impressionner par ces chiffres, mais la tendance est là. L'obligation générale de masques évitera des incohérences. Elle est raisonnable avec l'augmentation des mouvements qui s'annonce avec la période des vacances.

( ATS/NXP )