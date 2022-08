Pour parler aux jeunes – Le Conseil fédéral débarque sur Instagram en octobre Le gouvernement s’apprête à ouvrir son propre compte sur le réseau social dans le cadre d’un essai pilote. Il souhaite atteindre notamment les 16-35 ans. Lise Bailat

Le Conseil fédéral est aujourd’hui présent sur Twitter, où il communique via son porte-parole André Simonazzi, ainsi que sur YouTube. Il fera ses premiers pas sur Instagram en octobre. Keystone/Ennio Leanza

Il y a le footballeur Cristiano Ronaldo, ses abdos taillés et ses 475 millions d’abonnés, la footballeuse et influenceuse suisse Alisha Lehmann, ses placements de produits et ses 8 millions d’admirateurs, et bientôt… le Conseil fédéral!