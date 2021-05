Voie bilatérale avec l’UE – Le Conseil fédéral déchire sèchement l’accord-cadre Berne met fin aux négociations entamées il y a sept ans. Une décision qui ouvre un nouveau chapitre très flou dans les relations avec Bruxelles. Lise Bailat , Berne

La délégation européenne du Conseil fédéral, composée de Karin Keller-Sutter (PLR), de Guy Parmelin (UDC) et d’Ignazio Cassis (PLR), s’est présentée mercredi face à la presse. Fabrice Coffrini/AFP

Entre le Conseil fédéral et la Commission européenne, on est passé du bisou à la claque. Le gouvernement suisse a décidé ce mercredi d’enterrer le projet d’accord institutionnel, négocié depuis sept ans, qui devait permettre de dynamiser et d’encadrer la relation avec l’Union européenne.

Gonflé à bloc, le président UDC de la Confédération, Guy Parmelin, a résumé la situation ainsi: «Le Conseil fédéral constate que sur trois points de l’accord, nous n’avons pas obtenu les résultats nécessaires. Il l’a communiqué aujourd’hui à Bruxelles.»

«Des différences substantielles persistent, en particulier sur les deux points qui ont trait à la libre circulation des personnes.» Ignazio Cassis, conseiller fédéral en charge des Affaires étrangères