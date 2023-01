Budget de la Défense suisse – Le Conseil fédéral douche l’ambition militaire de la droite Guerre en Ukraine oblige, le parlement réclamait une augmentation massive des dépenses de l’armée. Pas si vite, lui répond le gouvernement. Réactions. Caroline Zuercher

Le Conseil fédéral veut augmenter plus lentement les dépenses de l’armée. KEYSTONE

Il ne s’est pas passé une année avant que le Conseil fédéral tempère les velléités des Chambres. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et sous l’impulsion du camp bourgeois, le parlement a transmis en juin 2022 une motion visant à augmenter progressivement les dépenses de l’armée. L’objectif était d’atteindre 1% du PIB d’ici à 2030, et de passer d’environ 5 à quelque 7 milliards de francs par année. Mais le gouvernement, où le PLR et l’UDC détiennent pourtant la majorité, veut ralentir le mouvement.