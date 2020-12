Coronavirus – Le Conseil fédéral veut des restrictions uniformisées dès samedi Alors que la situation sanitaire se détériore, le gouvernement envisage de fermer les restaurants et les magasins dès samedi. Les réunions privées seront réduites à 5 personnes et 10 pendant les Fêtes.

Pour la première fois, la Suisse connaît une stagnation à très haut niveau. Cette situation est particulièrement dangereuse, a indiqué le conseiller fédéral Alain Berset devant la presse. ATS-Keystone

Le Conseil fédéral reprend la main dans la lutte contre le Covid-19. Il envisage dès samedi des mesures pour toute la Suisse: fermeture des magasins et restaurants à 19h00, réunions privées limitées à cinq personnes et activités culturelles interdites.

Le gouvernement a fait le bilan mardi de la situation dans les cantons lors d’une séance extraordinaire. La situation épidémiologique en Suisse se détériorant rapidement, il entend uniformiser et renforcer les mesures au niveau national en plusieurs étapes. Il a lancé une consultation auprès des cantons.

Le nombre de contaminations est élevé et repart à la hausse «trop fort et trop rapidement», a déclaré la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga. Les soins intensifs sont très chargés. Le niveau de reproduction à fin novembre se situait au-dessus de 1, ce qui provoque une hausse exponentielle des nombres de cas. Des mesures immédiates sont nécessaires, a-t-elle ajouté. Avec ces décisions, «le Conseil fédéral veut créer de la clarté et une certaine sécurité de planification», a-t-elle souligné.

Accélération risquée

Au cours des derniers jours, plusieurs cantons ont annoncé de nouvelles mesures, a salué le ministre de la santé Alain Berset. Mais «on se dirige vers une stagnation à haut niveau», ce qui est particulièrement dangereux. Les risques sont importants si une accélération de cas se produit ces prochains jours, a déclaré Alain Berset. «Imaginez où nous serions s’il y avait un doublement de cas tous les sept ou huit jours comme ça a été le cas en mars».

Malgré les efforts, dans les cantons romands, les chiffres baissent beaucoup moins rapidement qu’il y a quelques jours. Le ministre de la santé s’est montré particulièrement inquiet en ce qui concerne le personnel soignant dans les hôpitaux, en cas de hausse de contaminations.

La stagnation des cas est également élevée en Suisse romande, même si elle a pris des mesures strictes. Il faut une harmonisation des cantons, mais c’est difficile dans un système fédéraliste, a ajouté le Fribourgeois. «Nous espérons que tous les cantons appliquent ce paquet de mesures de base».

Les mesures mises en consultation par le Conseil fédéral sont prévues jusqu’au 20 janvier 2021. Dès samedi, les restaurants, les magasins et les marchés, les centres de loisirs et de sport devront fermer leurs portes à 19h00 et seront aussi fermés le dimanche.

5 personnes maximum

Les réunions privées seront limitées à cinq personnes au maximum et ne pourront rassembler que deux ménages. Une exception est prévue pour les fêtes de fin d’année: 10 personnes pourront se retrouver du 24 au 26 décembre ainsi que le 31 décembre.

Les manifestations publiques seront interdites, à l’exception des célébrations religieuses et des assemblées législatives. Toutes les activités culturelles (y compris les activités scolaires) seront interdites. Les événements professionnels avec public aussi, à moins qu’ils ne soient diffusés en ligne. Les stations de ski ne sont pas concernées. Ce sont des activités de plein air, a indiqué Alain Berset.

Une règlementation unifiée avec les pays voisins n’est plus d’actualité pour les sports d’hiver. Les discussions ont montré qu’il y a une certaine acceptation pour les choix de la Suisse.

Indemnisations à l’étude

Le gouvernement prendra une décision définitive après avoir consulté les cantons lors de sa séance de vendredi. Si la situation devait se détériorer davantage, d’autres mesures suivront le 18 décembre, comme la fermeture des restaurants et des magasins. Les cantons ont toujours un rôle à jouer et peuvent aller au-delà des mesures fédérales, a affirmé Alain Berset.

Le Conseil fédéral reprend les mesures déjà mises en place dans les cantons, a ajouté Simonetta Sommaruga. «Nous savons tous que les temps qui nous attendent seront difficiles, surtout dans le contexte des fêtes», a-t-elle relevé. Mais il en va de la santé de la population et d’éviter des dommages économiques supplémentaires.

Les mesures provoqueront de nouvelles difficultés à diverses branches économiques», a reconnu la présidente de la Confédération. Par conséquent, l’administration envisage des mesures d’aide supplémentaires.

La question de l’indemnisation est toujours ouverte et doit être réglée dans une perspective juridique. Le Conseil fédéral prendra sa décision sur la question le 18 décembre.

ATS