Politique européenne – Le Conseil fédéral impose une vice-ministre à Cassis En nommant Livia Leu secrétaire d’État et négociatrice en chef du dossier européen, le gouvernement bouscule le Tessinois. Lise Bailat , Berne

Diplomate expérimentée Livia Leu, 59 ans, devient cheffe des négociations avec l’Union européenne avec effet immédiat. KEYSTONE/Marcel Bieri

Visage fermé, traits crispés, il aura fallu plus de dix minutes mercredi à Ignazio Cassis pour présenter Livia Leu à la presse et la féliciter pour sa nomination. À 59 ans, l’actuelle ambassadrice de Suisse à Paris devient la nouvelle négociatrice en chef du dossier européen avec effet immédiat. Dès janvier, elle reprendra aussi les rênes du Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). En somme, Livia Leu devient la vice-ministre du DFAE et la nouvelle «Madame Europe», celle qui devra aller chercher à Bruxelles les clarifications souhaitées sur le fameux accord-cadre.