Nouvelles mesures ce mercredi – Le Conseil fédéral penche pour une quarantaine de cinq jours Le gouvernement doit se réunir pour agir face à la vague Omicron. Les discussions doivent s’orienter sur les délais de quarantaine, alors que leur nombre explose avec la montée des cas. Sonia Imseng

À Berne, on estime que le Conseil fédéral devrait trancher en réduisant la durée de quarantaine de sept à cinq jours et ce dès jeudi. KEYSTONE

Le Conseil fédéral se réunit pour la première fois de l’année ce mercredi, alors que la Suisse fait face au variant Omicron. Les discussions – qui seront présidées par Ignazio Cassis – vont se focaliser sur la durée des quarantaines et de l’isolement, selon un article du Blick.

À ce sujet: Abo Première réunion officielle mercredi Les cinq questions Omicron que doit trancher le Conseil fédéral Les pertes de personnels inquiètent le gouvernement alors qu’environ 150’000 personnes doivent rester chez elles en ce moment, selon les chiffres de l’OFSP. Une situation liée à un haut taux de contaminations, qui atteint des niveaux jamais vus lors des vagues précédentes. À Berne, on estime que le Conseil fédéral devrait trancher en réduisant la durée de quarantaine de sept à cinq jours et ce dès jeudi.

Les milieux économiques font pression pour agir face à la menace que représentent les nombreuses absences actuelles, surtout dans les milieux où il n’est pas possible de travailler à domicile. Il est peu probable que la suppression soit directement proposée mercredi, mais Ueli Maurer a déjà annoncé y être favorable.

Et les autres mesures?

Les données scientifiques actuelles sur Omicron abondent en ce sens. L’infection est en majorité bénigne et se résorbe plus rapidement, avec un taux d’incubation plus court. Les experts de l’OFSP ont également mis en avant ce dernier point lors de leur dernière conférence de presse mardi. Tanja Stadler, présidente de la task force scientifique a estimé qu’une réduction de la quarantaine était sensée.

Les autres mesures sanitaires, comme l’obligation de présenter un certificat sanitaire dans de nombreux lieux publics, ne devraient pas être levées. Alain Berset souhaite en effet les poursuivre, ce qui implique une nouvelle consultation auprès des cantons.

