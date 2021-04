Myriam Kridi, directrice du Festival de la Cité, ne sait plus à quel saint se vouer depuis mercredi et les nouvelles annonces d’Alain Berset. Berne va mener des tests grandeur nature en juin pour permettre d’augmenter la jauge des grandes manifestations. D’ici là, le flou règne et les organisateurs de festivals ne peuvent plus avancer dans un cadre clair, selon la directrice.

KEYSTONE