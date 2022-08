«Si cela ne devait pas suffire, il y aura dans une deuxième étape le passage au fioul pour les installations qu'on appelle bicombustibles, qui peuvent fonctionner à la fois au gaz et au fioul. Cette mesure devrait permettre de réduire la consommation de gaz de la Suisse de 15 à 25%.»

«Dans la troisième étape, il y a des restrictions d'utilisation du gaz pour certains utilisateurs. Ici c'est essentiellement la température des habitations et des locaux qui est visée. En premier lieu, ce serait dans les lieux publics et les places de travail. Selon certaines estimations, un degré de réduction de la température peut permettre d'économiser jusqu'à 6% de la consommation de gaz. Les services et biens essentiels ne devraient pas être touchés.»