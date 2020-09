Logement – Le Conseil fédéral propose des cautionnements pour 1,7 milliard Les sept sages ont demandé ce mercredi au parlement de libérer une enveloppe de 1,7 milliard de francs pour continuer de cautionner la construction de logements d’utilité publique pour les années 2021-2027.

La nouvelle enveloppe proposée par le Conseil fédéral doit servir à cautionner les emprunts de la Centrale d’émission pour la construction de logements. KEYSTONE

La Confédération devrait continuer à cautionner la construction de logements d’utilité publique. Le Conseil fédéral demande mercredi au parlement de libérer un crédit-cadre de 1,7 milliard de francs pour 2021-2027.

Le crédit-cadre actuel, adopté en 2015, sera épuisé l’an prochain. La nouvelle enveloppe doit servir à cautionner les emprunts de la Centrale d’émission pour la construction de logements. Elle n’entraînera en principe aucune dépense effective, sauf si un prêt n’est pas remboursé. Cela ne s’est jamais produit jusqu’ici.

La Confédération prévoit de cautionner chaque année deux à quatre emprunts de la centrale pour un montant de 200 à 300 millions de francs en moyenne. Ces cautionnements permettent aux coopératives d’habitation et aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique de maintenir leur part de marché.

La centrale met à disposition de ses membres – coopératives d’habitation ou maîtres d’ouvrage d’utilité publique – des moyens financiers à des conditions avantageuses à long terme. Depuis 2003, près de 35’000 logements à bon marché ont été financés ou rénovés par ce biais. Ces offres avantageuses jouent un rôle fondamental dans l’approvisionnement en logements, surtout dans les villes et les agglomérations.

Initiative rejetée

Le 9 février 2020, le peuple a rejeté l’initiative populaire «Davantage de logements abordables». Le texte demandait que la Confédération et les cantons veillent à ce que 10% au moins des logements nouvellement construits chaque année soient la propriété de maîtres d’ouvrage d’utilité publique.

Pour le Conseil fédéral et le parlement, l’encouragement de la construction de logements d’utilité publique fondé sur les bases constitutionnelle et légale en place a fait ses preuves et il doit être poursuivi dans le cadre existant. À cet effet, le parlement a adopté un crédit-cadre de 250 millions de francs, qui servira à alimenter le fonds de roulement pendant dix ans.

ATS/NXP