Crise énergétique – Le Conseil fédéral renonce à aider les ménages pour cet hiver Le gouvernement a étudié treize mesures de soutien pour les ménages et les entreprises. Mais elles impliqueraient des interventions lourdes et des effets indésirables, selon lui.

Les entreprises, ainsi que les ménages sont impactés par la hausse des prix de l’énergie et par l’inflation. KEYSTONE

Le Conseil fédéral ne veut pas prendre pour l’heure des mesures particulières pour aider les ménages et les entreprises confrontés à la hausse des prix de l’énergie et à l’inflation. Ces mesures impliqueraient des interventions lourdes et des effets indésirables.

Le gouvernement a étudié treize mesures de soutien élaborées par un groupe de travail réunissant des représentants de cinq départements et douze offices fédéraux. Huit étaient destinées à soutenir les entreprises et cinq autres à soutenir les ménages, a-t-il indiqué en soirée.

Parmi les mesures envisagées figurait notamment la possibilité pour les entreprises de quitter le marché libre de l’électricité pour revenir à l’approvisionnement de base. Mais toutes ces mesures ne sont pas souhaitables pour l’heure et présenteraient des problèmes potentiels de mise en œuvre.

Pas de récession en vue

Le Conseil fédéral rappelle que les prix de l’énergie ont clairement fléchi depuis août. En outre, l’inflation, bien que forte en septembre (3,3%), est près de trois fois moins élevée que dans la zone euro.

Enfin, le Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles ne prévoit pas de récession en 2023. Une grave pénurie d’énergie pourra être évitée.

Au Parlement, plusieurs motions ont été acceptées dans l’une ou l’autre chambre pour aider les ménages. L’une demande en particulier d’adapter intégralement les rentes AVS au renchérissement d’ici 2023.

Une autre propose d’augmenter de 30% la contribution de la Confédération à la réduction individuelle des primes en 2023. Ce texte a été accepté au National, mais renvoyé en commission pour examen par le Conseil des États.

Situation suivie de près

Le Département fédéral de l’économie (DEFR) continuera d’observer la conjoncture et ses conséquences pour l’économie dans son ensemble. Il est aussi chargé d’avertir le gouvernement en cas de menace de grave récession.

Le DETEC devra soumettre au Conseil fédéral avant fin novembre 2022 une appréciation des conséquences des mesures actuellement en préparation dans l’UE pour tempérer le prix de l’électricité.

ATS

