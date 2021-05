Une journée historique pour la Suisse

Journée historique pour la Suisse. Après plus de sept ans de négociations avec l’Union européenne sur un grand accord-cadre pour chapeauter les accords bilatéraux passés et à venir, le Conseil fédéral a clairement tiré la prise. Non, il ne signera pas cet accord qu’il juge défavorable aux intérêts de la Suisse.

Pourquoi? Essentiellement parce qu’il craint notamment un affaiblissement de la protection salariale des résidents suisses et une facture sociale importante en faveur des ressortissants de l’UE.

Le Conseil fédéral a dit clairement les choses tout en ménageant les susceptibilités de la Commission européenne. Il réitère notamment sa volonté d’entretenir les meilleures relations possibles avec l’UE, il s’engage pour débloquer le milliard en faveur des pays de l’Est et il compte adapter de façon autonome certaines lois pour les rendre plus compatibles avec la législation européenne afin de faciliter l’accès au marché.

La décision du Conseil fédéral a provoqué de violentes réactions de dépit chez les Verts libéraux, les Verts et dans une certaine mesure au PS. À l’UDC, au contraire, on se réjouit de cet enterrement. Le Centre prend acte de ce tournant et veut éviter l'escalade de mesures de rétorsion.

