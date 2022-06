Berne se prépare à faire face à une pénurie de gaz

La Suisse se prépare à faire face à une potentielle pénurie de gaz ou d’électricité l’hiver prochain. Le Conseil fédéral a pris connaissance mercredi de l’avancement du projet de création de réserve de gaz hivernale.

Les flux de gaz russe vers l’UE sont en chute libre et ne représentent actuellement plus que 15% des importations de gaz de l’UE. La Suisse ne dispose d’aucune installation de stockage propre et dépend donc entièrement des importations. Jusqu’à trois-quarts des livraisons de gaz en Suisse se font via l’Allemagne.

Si les installations de stockage ne peuvent pas être remplies comme prévu, une situation de pénurie ne peut pas être exclue pour l’hiver prochain, avertit le Conseil fédéral dans un communiqué. L’industrie gazière suisse doit constituer des réserves de gaz hivernale à l’étranger et disposer d’options pour des livraisons supplémentaires, selon un concept présenté en mai.