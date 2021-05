Résidences secondaires – Le Conseil fédéral salue l’efficacité de la Lex Weber Dans un rapport, le collège estime que la loi remplit pleinement sa fonction, sans avoir engendré l’apocalypse annoncée. Julien Wicky

Selon le rapport de l’Administration fédérale, le nombre de résidences secondaires se serait stabilisé autour de 700’000 aujourd’hui. KEYSTONE

Jusqu’à 7000 emplois perdus, rien qu’en Valais, des vallées vidées de leurs jeunes, des remontées mécaniques promises à la faillite. Il faut relire les conséquences apocalyptiques promises notamment par des élus valaisans au soir du 11 mars 2012, quand le peuple venait d’accepter l’initiative de Franz Weber pour limiter les résidences secondaires. Se fondant sur un premier rapport réalisé par l’Office fédéral du développement territorial et du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), le Conseil fédéral atteste que rien de tout cela ne s’est produit. Il va plus loin: cette loi est moderne et efficace.